Британський міністр назвав кризу в Криму найбільшою загрозою для Європи з часів "холодної війни"

Криза в Криму і дії Росії щодо порушення суверенітету України є найбільшою загрозою стабільності в Європі з часів завершення холодної війни чверть століття тому.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив британський міністр у справах Європи Дейвід Лідінгтон, що прибув на екстрене засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке обговорює ситуацію довкола Криму.

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"Це найбільша загроза стабільності в Європі з часів завершення холодної війни майже 25 років тому. Ми всі, я сподіваюся, погоджуємося у відкиданні дій, які ми бачили з боку Росії. Я сподіваюся, що ми всі єдині в заклику до Росії повернути свої війська на бази, відмовитись від інтервенції та утримуватись від будь-яких актів агресії", - сказав Лідінгтон журналістам.

"Я сподіваюся, що ми надішлемо чіткий сигнал, що шляхом вперед є прямий контакт між урядами Росії та України. Якщо справді існує стурбованість щодо національних меншин чи статусу російської мови, така стурбованість має висловлюватись через діалог. І відмова російського уряду від прямих контактів з українським урядом глибоко турбує", - додав британський міністр.