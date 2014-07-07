СБУ затримала бойовиків «Бєса», які захоплювали адмінбудівлі та брали заручників

Служба безпеки України затримала бойовиків розвідувально-диверсійної групи «Бєса».

Як повідомляє прес-центр СБУ, днями контррозвідка СБУ на території Харківської області затримала двох громадян України, які у складі розвідувально-диверсійної групи ГРУ Генштабу збройних сил РФ під керівництвом Ігора Бєзлєра на прізвисько "Бєс" захоплювали адмінбудівлі органів державної влади та правоохоронних органів України, брали заручників та вели бойові дії проти українських військових.

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За свідченнями бойовиків, їхня група була сформована представниками ГРУ і пройшла спеціальну бойову підготовку у таборі російської спецслужби на території Криму. Основна увага під час підготовки приділялась оволодінню навичками застосування стрілецької зброї та скоєння диверсій на різних об’єктах інфраструктури та життєдіяльності. В подальшому групу було нелегально переправлено російською військовою розвідкою на територію України через Ростовську область РФ каналом, який контролювався прикордонниками ФСБ Росії.