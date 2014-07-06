СБУ затримала терористів, які обстрілювали сили АТО під Слов'янськом

Вчора Департаментом контррозвідки Служби безпеки України в ході спеціальної операції на території Слов’янського району Донецької області була ліквідована терористична група бойовиків, яка чинила збройні напади на військовослужбовців АТО та знищувала українську військову техніку.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час спецоперації затримано чотирьох членів цієї групи, які діяли в тилу сил АТО, її ватажка на прізвисько «Кочегар» – Невару Євгена Васильовича, 01.04.1967 р.н., та Бистрицького Володимира Сергійовича, 12.01.1979 р.н. на прізвисько «Архар».

Читайте такожКонтррозвідка СБУ: важке озброєння в Україну постачав співробітник ГРУ російського Генштабу

Тактика дій вказаної групи полягала в організації засідок на колони української військової техніки. Встановлено, що вказана терористична група на території Слов’янського району здійснила ряд терористичних актів, зокрема, знищила 1 БМП, 3 БТР, 8 автомобілів «Урал» та «Хаммер» Збройних Сил України. Вказані терористи причетні до нападів з використанням автоматичної стрілецької зброї та гранатометів на військовослужбовців сил АТО, в результаті яких загинули та зазнали поранень десятки українських військовослужбовців. Встановлено, що саме ці бойовики підірвали залізничну колію на перегоні станцій Букіно-Святогірськ. Свої злочинні дії бандити фіксували на відео для звіту перед своїми російськими ватажками.

Протиправна діяльність злочинців високо оцінювалась кураторами з Російської Федерації: «Кочегар» та члени його групи отримували значні грошові винагороди за знищення українських силовиків та бойової техніки.

Читайте такожПомічник екс-міністра оборони причетний до фінансування терористів на Донбасі - СБУ

Так, 28 червня «Кочегар» та «Архар» наказом Стрєлкова (Гіркіна), відомого як «Стрєлок», нагороджені нагородами Російської Федерації – «Георгіївським хрестом ІV класу». Нагороди терористам вручав особисто «Стрєлок» в приміщені свого штабу в м .Слов’янськ.

В ході проведення спецоперації у терористів вилучені автоматична зброя, снайперська гвинтівка, реактивний протитанковий гранатомет, ручний протитанковий гранатомет, гранати, тепловізор, боєприпаси та вибухівка.

На даний час здійснюються заходи щодо виявлення місцезнаходження, затримання та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників терористичної групи.