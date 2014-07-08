Комісія ВР: 75% героїв Майдану були вбиті зі снайперських гвинтівок

Комісія під керівництвом депутата Геннадія Москаля запевняє, що масові розстріли людей на Майдані у лютому здійснило злочинне угруповання на чолі з колишнім президентом Януковичем, йдеться в сюжеті ТСН.

Крім того, у звіті йдеться про те, що 75% героїв Майдану були вбиті або поранені зі снайперських гвинтівок.

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За результатами радіоперехоплень вдалося встановити, що на вогневих позиціях у ті дні були снайпери з внутрішніх військ, спецпідрозділів "Сокіл" та "Беркут" міністерства внутрішніх справ, а також "Альфа" - Служби безпеки та Управління держохорони.

Утім, судові перспективи справ загиблих героїв Небесної сотні, непевні: більшість речових доказів знищені, видану зброю так і не повернули на склади.

У своїх висновках парламентська комісія також зазначає: представники опозиційних на той час "Батьківщини", "Свободи" та "УДАРу" до вбивств людей не причетні.

Щодо загиблих на Майдані силовиків комісія припускає - їх задля нагнітання ситуації вбивали свої ж агенти силових структур.