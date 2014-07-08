Прокуратура оголосила в розшук першого заступника міністра аграрної політики Бісюка

Як йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури, встановлено, що чиновник незаконно погодив відчуження 350 га землі в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району, передає ZN.UA.

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Зокрема, перший заступник міністра в обхід встановленої законом процедури підписав документ, яким припинено право постійного користування земельною ділянкою державним підприємством "Пуща-Водиця". Однак такі рішення приймає виключно колегіально Державний комітет з земельних ресурсів з центральними органами виконавчої влади.

Потім землі вартістю понад 370 млн грн у грудні 2012 року були безоплатно передані у приватну власність фізичним особам.

Дії Івана Бісюка прокуратура кваліфікувала за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("умисне, в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам"). "Підозрюваний оголошений у розшук. Досудове розслідування триває", - наголошується в повідомленні.