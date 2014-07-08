Клімкін особисто передасть результати розслідування родині загиблого на Донбасі італійського журналіста

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обіцяє під час свого візиту до Італії зустрітися з родиною загиблого у Донецькій області італійського журналіста Андреа Роккеллі і передати його родичам результати розслідування його смерті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Італії Федерікою Могеріні у Києві.

Читайте такожВ українському МВС підтверджують загибель італійського фотографа під Слов'янськом

“Мені було важливо, щоб пані Могеріні передала мої співчуття родині загиблого італійського журналіста. Ми домовились, що під час мого наступного візиту до Риму я обов'язково зустрінуся з його родиною і передам результати розслідування”, - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня під Слов’янськом, у селі Андріївка, були вбиті італійський журналіст Андреа Роккеллі та його перекладач, громадянин Росії Андрій Миронов.

Читайте такожУ МЗС пообіцяли залучити найкращих фахівців до розслідування загибелі італійського журналіста на Донбасі

25 травня перший віце-прем’єр Віталій Ярема повідомив, що, за попередньою інформацією, іноземні журналісти були обстріляні з мінометів сепаратистами, внаслідок чого, зокрема, італійський фотокореспондент отримав осколкові поранення голови і тіла.