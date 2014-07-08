Нацгвардія контролює все узбережжя Азовського моря на півдні Донеччини - РНБО
У даний час бійці Нацгвардії спільно з колегами з батальйону “Азов” здійснюють пошук зловмисників, які днями обстріляли пункт спостереження прикордонників.
На півдні Донеччини Національна гвардія взяла під контроль все узбережжя Азовського моря.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.
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“На півдні Донецької області, у Новоазовському районі, військовослужбовці Нацгвардії взяли під контроль все Азовське узбережжя”, - сказав він.
Лисенко зауважив, що у даний час бійці Нацгвардії спільно з колегами з батальйону “Азов” здійснюють пошук зловмисників, які днями обстріляли пункт спостереження прикордонників.
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Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Донецькій області, у районі населеного пункту Сєдове, на узбережжі Азовського моря сьогодні вночі терористи обстріляли пост технічного спостереження прикордонників. Внаслідок обстрілу один прикордонник загинув, 8 поранено.
7 липня перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін заявив, що за тиждень прикордонники зазнали понад 10 нападів з боку терористів, що приходили з російського боку кордону.