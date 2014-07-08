Нацгвардія контролює все узбережжя Азовського моря на півдні Донеччини - РНБО

На півдні Донеччини Національна гвардія взяла під контроль все узбережжя Азовського моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.

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“На півдні Донецької області, у Новоазовському районі, військовослужбовці Нацгвардії взяли під контроль все Азовське узбережжя”, - сказав він.

Лисенко зауважив, що у даний час бійці Нацгвардії спільно з колегами з батальйону “Азов” здійснюють пошук зловмисників, які днями обстріляли пункт спостереження прикордонників.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Донецькій області, у районі населеного пункту Сєдове, на узбережжі Азовського моря сьогодні вночі терористи обстріляли пост технічного спостереження прикордонників. Внаслідок обстрілу один прикордонник загинув, 8 поранено.

7 липня перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін заявив, що за тиждень прикордонники зазнали понад 10 нападів з боку терористів, що приходили з російського боку кордону.