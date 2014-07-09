Рада Федерації Росії посилила відповідальність за заклики до сепаратизму

Як передає РІА «Новости», закон Рада Федерації схвалила на своєму засіданні.Читайте такожУ Москві на мітингу підтримують гаслами сепаратистів Донецька та Луганська

До Кримінального кодексу РФ вносяться зміни і встановлюється відповідальність за публічні заклики до сепаратизму у вигляді штрафу від 100 тис. рублів (близько 3 тис. дол.) до 300 тис. рублів (близько 9 тис. дол.), або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років, або у вигляді примусових робіт на строк до трьох років, або арешту на термін від 4 до 6 місяців, або у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років (замість 3 років).Читайте такожРосія принесла в Крим, як хворобу, цензуру, залякування та ксенофобію - МЗС

За ті самі діяння, здійснені з використанням ЗМІ, зокрема Інтернету, передбачено покарання у вигляді обов'язкових робіт на строк до 480 годин з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня цей закон ухвалила Державна дума РФ.