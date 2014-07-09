Главу окупованого Криму вибиратиме "парламент" з трьох кандидатів Путіна

Депутати нелегітимної Держради Криму сьогодні ухвалили у першому читанні законопроект "Про порядок обрання глави Республіки Крим", передає Крыминформ.

У статті 1 документа сказано, що голова автономії повинен обиратися депутатами Державної ради з-серед трьох кандидатів, представлених президентом Російської Федерації.

Подання президента РФ про кандидатів , згідно з законопроектом, має бути розглянуто кримським "парламентом" протягом 5 днів з дня його внесення.

Читайте такожРосія придумала, як в окупованому Криму відбирати стратегічні активиПроцедура обрання буде дуже демократичною - кандидатам Путіна навіть нададуть право виступити перед "парламентом" з програмою діяльності, а депутати отримають право ставити їм питання.

Обрання ставленика Путіна, як зазначено в проекті, буде проводитися відкритим голосуванням. У разі, якщо жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, передбачене повторне голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу підтримку "парламентаріїв".

За підсумками повторного голосування обраним, згідно з документом, повинен буде вважатися кандидат, який отримав при голосуванні більшу кількість голосів.