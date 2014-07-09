Яценюк закликав розслідувати діяльність депутатів щодо підтримки ними терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив, відкриваючи засідання уряду.

“Я хотів би звернутися до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ — остаточно провести розслідування діяльності всіх осіб, в тому числі і тих, які мають статус народного депутата України, подати відповідні матеріали до суду і до парламенту з метою скасування депутатської недоторканності та притягнення до відповідальності всіх тих, які підтримують терористів, сепаратистів, інших бандитів, які посягають на українську незалежність”, - зазначив глава уряду.

Яценюк також додав, що звернеться до парламенту з проханням невідкладно розглянути подання про скасування депутатської недоторканності з метою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, «які не мають ніякого відношення до високого статусу народного обранця».

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Він закликав Міністерство юстиції України провести перевірку діяльності тих політичних партій і громадських об'єднань, в діяльності і висловлюваннях яких є ознаки кримінального злочину, а саме — посягання на територіальну цілісність і незалежність Української держави.

Прем'єр також нагадав, що вчора Мін'юст за дорученням Кабінету міністрів подав позов до суду про заборону КПУ.

“Це заборона не політичної партії, а заборона тих, хто підриває українську незалежність, хто бореться з Українською державою і хто замахнувся на основи конституційного ладу в державі”, - підкреслив Яценюк.