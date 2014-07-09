Терористи звільнили 8 в'язнів з виправної колонії у Торезі - ЗМІ

Озброєні люди звільнили вісім в'язнів виправної колонії № 28 у місті Торезі у середу, 9 липня.

Цю інформацію підтвердили "ОстроВу" у прес-службі прокуратури Донецької області.

Група озброєних людей з'явилася на території виправної колонії № 28 в Торезі сьогодні близько 17 години. Вони захопили в заручники працівників колонії, зокрема, мова йде про співробітників бухгалтерії, і вимагали звільнення 8 ув'язнених.

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"На даний момент заручники звільнені. Вісім ув'язнених, звільнення яких вимагали озброєні люди, приєдналися до групи терористів і зникли разом з ними", - сказали в прес-службі.

На даний момент відкрито кримінальне провадження за частиною 2 ст. 258 КК України (терористичний акт). Прокуратура області контролює хід розслідування.

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За даними "ОстроВа", всі 8 звільнених терористами ув'язнених мають досвід участі у військових діях на території інших держав.