Терористи з танків і "Градів" з трьох боків обстрілюють луганський аеропорт - активіст

У Луганську в даний час бойовики масово обстрілюють аеропорт з трьох напрямків танками і «Градом».

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов, який запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається. Також Снєгирьов заявив, що у нього «є безпосередній телефонний зв'язок з десантниками, які обороняють зараз аеропорт».

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За його словами, «сьогодні до Луганська о 16.20 заїхали три танки з боку міста Краснодона і зараз вони разом з системою «Град» використовуються терористами в обстрілі аеропорту з трьох сторін - з боку сел. Терновий, з боку об'їзної дороги і з боку сел. Видний».

Снєгирьов пояснив, що вночі через українсько-російський кордон «безперешкодно проникли ці 3 танки, а також караван з боєприпасами, боєзапасом для систем реактивного залпового вогню «Град».

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«Танки і боєприпаси з Росії пройшли за маршрутом: з Ростовської області (м. Донецьк) - сел. Північний - м. Суходільськ - м. Молодогвардійськ - м. Луганськ. Таким був маршрут руху, і про нього ми інформували штаб АТО», - сказав Снєгирьов.

При цьому він підкреслив, що в даний час масовану атаку терористів в аеропорту Луганська відбивають львівські десантники - це 80-а аеромобільна дивізія, і «без підтримки української авіації їх просто всіх розстріляють».