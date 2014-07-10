В Україні потрібно створити реєстр вільного житла для переселенців - експерт



Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час круглого столу “Вимушені переселенці в Україні: питання термінового та середньострокового реагування”.

“Необхідно надавати цьому житлу соціального статусу, визначення джерел фінансування”, - сказала експерт і додала, що благодійні організації не зможуть профінансувати у повному обсязі житло для переселенців.

Крім того, вона відзначила проблему концентрації вимушених переселенців в одному місці.

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За словами експерта, це може призвести до того, що люди будуть незадоволені, бо не матимуть можливості жити так, як жили раніше, до переселення.

“Якщо вони живуть всі разом, це загрожує тим, що це незадоволення буде поширюватися і поглиблюватися”, - сказала Лібанова.

*** Від початку антитерористичної операції з території Донецької та Луганської областей силами Міжвідомчого координаційного штабу до інших регіонів України переміщено та розселено понад 36 тис. 545 громадян України.