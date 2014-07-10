Клімкін: ратифікацію Угоди з ЄС затягувати не будуть
Україна не буде затягувати поцес ратифікації угоди про асоціацію з ЄС.
Про це заявив глава МЗС Павло Клімкін в інтерв'ю BBC Україна.
"Ми готуємо пакет документів для ратифікації, зараз він погоджується ключовими міністерствами - це питання тижнів", - повідомив дипломат.
Міністр запевняє, що закиди до української влади про умисне затягування ратифікації Угоди, укладеної два тижні тому, хибні.
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"Головна проблема - в імплементації угоди. Адже євроінтеграція – це реальні реформи, які потрібні для перспективи майбутнього вступу до ЄС. Саме для цього потрібний національний план, вже є його перший проект, він розглядається у тому числі й європейськими інституціями", - сказав міністр.