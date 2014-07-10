Бойовики у зоні АТО мінують дороги, на фугасі підірвалися українські БТР і БМП - Тимчук

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Повсюдно терористи проводять мінування доріг, на яких сили АТО здійснюють переміщення особового складу і техніки, а також здійснюють забезпечення підрозділів",- підкреслив експерт.

Так, поблизу н.п.Червоная Зоря (Донецька область) на фугасі підірвався БТР-80 сил АТО. 5 силовиків отримали поранення.

У цьому ж районі також на фугасі підірвався БМП-2. У бойовій машині здетонував боєзапас. 2 військовослужбовців загинули, 6 поранені.

Він також підкреслив, що в зоні АТО зберігається напружена ситуація. Найбільш нестабільна обстановка відмічається в районі м.Донецьк, Горлівка, Луганськ, Антрацит, Сєвєродонецьк.