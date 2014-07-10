Влада обіцяє відбудувати пошкоджені школи та дитсадки Слов'янська до 1 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Харкові повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях, народний депутат від партії “УДАР” Ірина Геращенко.

За її даними, загалом під час бойових дій у Слов'янську були пошкоджені 4 школи, 1 дитячий садок, 1 заклад для дітей інвалідів, а також кілька житлових будинків.

“Будинки, школи і дитячі садки до 1 вересня ми відбудуємо, влада відбудує”, - сказала Геращенко.

Читайте такожНацгвардія завершила розмінування території між Ізюмом і Слов'янськом

За її словами, для відновлення пошкоджених об'єктів будуть залучені ресурси й інших окрім Донецького регіонів.

Як повідомляв УНІАН, Українські силовики 5 липня звільнили від терористів Слов'янськ та Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. Наразі проводиться відновлення роботи соціальних служб, міліції. Відновила роботу банківська система - розпочалася виплата пенсій та соціальної допомоги. Також у звільнених містах працює місія з надання гуманітарної допомоги всім, хто її потребує. В центральній частині Слов'янська відновлено електропостачання. «МТС Україна» відновила мобільну мережу в місті.