Козака, якого взимку на Майдані роздягав "Беркут", могли вивезти до Росії - ЗМІ

Напередодні вранці він і ще троє чоловіків у мікроавтобусі виїхали з Києва до Словʼянська. Везли харчі, ліки і засоби гігієни для бійців четвертої сотні Майдану.

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А у четвер стало відомо, що всі четверо, двоє киян і двоє буковинців, потрапили до рук терористів. О пів на десяту ранку до козака зміг додзвонитись його товариш, розмова була короткою, передає ТСН.

Михайло лише встиг сказати, що їх полонили. "Гірше", - сказав Гаврилюк, відповідаючи на запитання чи він перебуває у Донецьку, чи в Луганську. Його товариш вважає, що бранців можуть вивезти у Росією або вже вивезли.

На інші запитання друга Михайло не відповідав. Невідомо, хто і де утримує бранців. У мережі залишається тільки телефон Михайла Гаврилюка, але на дзвінки вже ніхто не відповідає.