В міліції підтвердили звільнення бойовиками 8 в'язнів у Торезі



Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в Торезький міськвідділ міліції надійшло повідомлення з Торезької виправної колонії (ІК-28) про те, що 9 липня невстановлені озброєні особи в кількості понад 50 осіб скоїли напад на дану колонію. Надавши список засуджених в кількості 8 осіб, вони, з погрозою застосування насильства, наказали їх звільнити. Зазначені засуджені були виведені, і вони покинули зону установи, тобто здійснили втечу. Правопорушники - жителі Донецької та Луганської областей, відбували покарання за скоєння розбійних нападів, один - за вбивство.

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До Єдиного реєстру досудового розслідування внесено відомості по ст.393 ч.2 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України. Проводиться розслідування.