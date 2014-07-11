Байден-Порошенкові: США готові розглянути фінансування відновлення інфраструктури Донбасу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

Петро Порошенко відзначив, що сьогодні українська влада приділяє значну увагу відновленню належних умов життя у звільнених містах, зокрема забезпечення водо- та електропостачання, теле- та радіомовлення, які були зруйновані або значно пошкоджені бойовиками. Глава держави зазначив, що відродження мирного життя на Донбасі є пріоритетом для України, з огляду на те, що довелося пережити мешканцям Cходу під час терористичної навали на українські населені пункти.

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У відповідь Джозеф Байден висловив захоплення витримкою і діями України та запевнив у подальшій підтримці з боку США. Зокрема, Байден заявив, що Сполучені Штати готові розглянути можливість фінансування проектів з відновлення інфраструктури на Донбасі, за прикладом ініціативи Німеччини для мешканців Слов’янська та Краматорська.

Також Джозеф Байден повідомив, що Сполучені Штати готові докласти зусиль для розширення підтримки міжнародними фінансовими інституціями України.