Байден-Порошенкові: США готові розглянути фінансування відновлення інфраструктури Донбасу

01:26, 11 липня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із Віце-Президентом США Джозефом Байденом, в ході якої сторони обговорили міжнародні зусилля для втілення мирного плану на Донбасі та відновлення інфраструктури на територіях, які були звільнені Збройними Силами України від терористів.

США готові розглянути можливість фінансування проектів з відновлення інфраструктури на Донбас

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

Петро Порошенко відзначив, що сьогодні українська влада приділяє значну увагу відновленню належних умов життя у звільнених містах, зокрема забезпечення водо- та електропостачання, теле- та радіомовлення, які були зруйновані або значно пошкоджені бойовиками. Глава держави зазначив, що відродження мирного життя на Донбасі є пріоритетом для України, з огляду на те, що довелося пережити мешканцям Cходу під час терористичної навали на українські населені пункти.

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У відповідь Джозеф Байден висловив захоплення витримкою і діями України та запевнив у подальшій підтримці з боку США. Зокрема, Байден заявив, що Сполучені Штати готові розглянути можливість фінансування проектів з відновлення інфраструктури на Донбасі, за прикладом ініціативи Німеччини для мешканців Слов’янська та Краматорська.

Також Джозеф Байден повідомив, що Сполучені Штати готові докласти зусиль для розширення підтримки міжнародними фінансовими інституціями України.

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