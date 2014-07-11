​Росія не зможе організувати переворот в Україні - Кравчук

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив перший президент України у пострадянській історії Леонід Кравчук у Варшаві.

"Люди вже не повірять, що це можна зробити, бо усі вже бачать, що це (обвинувачення у фашизмі, геноциді російськомовного населення і т.д. - УНІАН) не має реальних підстав: влада не грабує, як попередня, влада розуміє українців, влада підписала Угоду про асоціацію (з ЄС)", -сказав він, коментуючи прогнози деяких аналітиків, що Росія буде намагатися організувати переворот для зміни влади в Україні.

Кравчук закликав українську владу вести чесний діалог з мешканцями східних регіонів, котрим треба пояснити, які насправді наслідки буде мати асоціація української держави з Європейським союзом.

Читайте такожКравчук: Настане час, коли Україну проситимуть врятувати Крим"Брехали (про катастрофічні наслідки підписання цього документу для підприємств в Україні - УНІАН), тепер треба сказати правду. Ми ж не кажемо, що після підписання Угоди про асоціацію стане жити краще. Навпаки, ми повинні сказати, що це буде важко, але навчимося та за деякий час будемо жити, як усі", - сказав він, зазначивши, що приклад низки східноєвропейських держав, серед яких він згадав Польщу, підтверджує, що життя в них покращилось.

"Якщо будемо орієнтуватися на те, що було, то будемо жити так вічно", - додав він.

Кравчук висловив думку, що активні бойові дії на Донбасі можуть завершитися вже у найближчі тижні, зауваживши, що треба бути готовим до різного роду дій росіян після цього, направлених на дестабілізацію української держави.

"Ми маємо навчитись жити з країною, котра постійно провокує. Ізраїльтяни навчились жити з арабським світом. Ми не можемо змінити Росію, можемо навчитись жити разом проти Росії. Немає іншого виходу",- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, відмова попереднього президента України Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року призвела до найбільш масових акцій протесту у сучасній історії країни та зміни влади у лютому цього року.

Росія роками намагається втягнути Україну у створюваний нею Євразійський союз, куди вже входять колишні радянські республіки Білорусь та Казахстан, та переконує, що це буде значно вигідніше українцям, ніж інтеграція з ЄС, на ринку якого українські виробники нібито просто не зможуть бути конкурентноздатними.