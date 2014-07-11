Прикордонники затримали громадянина Росії з посвідченням "ДНР" і газетою "Новороссия"

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, під час здійснення прикордонного контролю з’ясувалося, що у росіянина, який повертався додому пішки, була відсутня імміграційна карта.

Під час подальшої перевірки працівники пункту пропуску виявили серед його особистих речей посвідчення «ДНР», кілька телефонів, понад тисячу російських рублів, банківську карту «Сбербанка России», складаний ніж, заглушку від ручної гранати, наклейки так званого «народного ополчення Донбасу», прапор «Новороссии», газети «Новороссия» і «Гражданин созидатель», журнал ФСБ по Ростовській області.

Читайте такожУкраїнець перевозив через кордон в паливному баку 2,8 мільйона гривень Крім того, чоловік мав при собі карту Донецької області, наклейки «руської православної армії», представницькі картки, камуфльовану накидку, ручну пов’язку «народного ополчення Донбасу», нашивки «Новороссии» та ополчення Донбасу, агітаційний плакат «ДНР».

Громадянина Росії прикордонники передали до антитерористичного центру.