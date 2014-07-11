РНБО: Російські журналісти видають обстріли Луганська терористами за вогонь з боку сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко.

«Ці факти свідчать про реальну загрозу мирному населенню в місцях, де з'являються російські тележурналісти», - сказав Лисенко.

Читайте такожТерористи з «Градів» обстріляли позиції сил АТО: є повідомлення про загибель від 30 до 50 військовихВін також повідомив, що вчора внаслідок обстрілу бойовиками міста Червонопартизанськ зруйновано школу, 4 будинки та пошкоджено електропідстанцію.

Під час такого обстрілу один із снарядів влучив в автобус з шахтарями, внаслідок чого 4 людей загинуло, 16 поранено.

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