На Луганщині автобус з шахтарями потрапив під обстріл: є загиблі

Про це повідомляє informator.lg.ua, посилаючись на слова місцевих жителів.

Очевидці стверджують, що це відбулося біля повітряподавального стовбура шахти "Червоний партизан" ВАТ "ДТЕК Свердловантрацит".

Як розповідають свідки, автобус буквально розірвало на дві половини. За попередніми даними, 5 людей загинуло і понад 10 осіб отримали поранення. Подробиці трагедії з'ясовуються.

Читайте такожГелетей: Сіверськ і ПП Червонопартизанськ перейшли під контроль України

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони генерал-полковник Валерій Гелетей доповів Президенту України Петра Порошенка про те, що Збройні Сили України на українсько-російському кордоні взяли під контроль пропускний пункт "Червонопартизанськ".