Селезньов: щоб дискредитувати сили АТО, бойовики вели вогонь з мінометів по Червонопартизанську
Обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою. Протягом ночі бойовики здійснювали обстріли позицій сил АТО та населені пункти, які звільнені від бойовиків.
Про це повідомляє речник АТО Владислав Селезньов.
"За підтвердженими повідомленнями джерел бойовики, розгорнувши вогневі позиції 82 мм мінометів в житлових кварталах Червонопартизанська, вчора вели хаотичну стрільбу по місту та його пригородам. Таким чином вкотре намагаючись дискредитувати сили АТО. В той же час достеменно відомо, що відстань між позиціями, на яких перебувають учасники АТО та місцем, де сталась трагедія настільки велика, що суто технічно не дозволяє вести вогонь", - підкреслив прес-офіцер.Читайте такожБойовики обстріляли з зенітних установок ЗУ-23 Донецький аеропорт - Тимчук
Він також повідомив, що вночі відбувся обстріл зі стрілецької зброї та мінометів населеного пункту Райгородок, окремих ділянок в районі Стара Краснянка, Д’якове, Довжанський. Здійснено мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Маринівка зі сторони Савур Могили.
"Минулої ночі протягом години вівся обстріл позицій українських військовослужбовців в аеропорту Донецьк з мінометів, ЗУ-23 та стрілецької зброї. Протягом доби в боях в районі проведення АТО геройські загинули 3 українських військовослужбовця, 12 отримали поранення. Усі поранені доставлені в медичні заклади, їм надана відповідна медична допомога", - зазначив Селезньов.