Селезньов: щоб дискредитувати сили АТО, бойовики вели вогонь з мінометів по Червонопартизанську

Про це повідомляє речник АТО Владислав Селезньов.

"За підтвердженими повідомленнями джерел бойовики, розгорнувши вогневі позиції 82 мм мінометів в житлових кварталах Червонопартизанська, вчора вели хаотичну стрільбу по місту та його пригородам. Таким чином вкотре намагаючись дискредитувати сили АТО. В той же час достеменно відомо, що відстань між позиціями, на яких перебувають учасники АТО та місцем, де сталась трагедія настільки велика, що суто технічно не дозволяє вести вогонь", - підкреслив прес-офіцер.Читайте такожБойовики обстріляли з зенітних установок ЗУ-23 Донецький аеропорт - Тимчук

Він також повідомив, що вночі відбувся обстріл зі стрілецької зброї та мінометів населеного пункту Райгородок, окремих ділянок в районі Стара Краснянка, Д’якове, Довжанський. Здійснено мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Маринівка зі сторони Савур Могили.

"Минулої ночі протягом години вівся обстріл позицій українських військовослужбовців в аеропорту Донецьк з мінометів, ЗУ-23 та стрілецької зброї. Протягом доби в боях в районі проведення АТО геройські загинули 3 українських військовослужбовця, 12 отримали поранення. Усі поранені доставлені в медичні заклади, їм надана відповідна медична допомога", - зазначив Селезньов.