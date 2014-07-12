У Житомирській області сформували 10-й батальйон територіальної оборони

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. На цьому наголосив сьогодні під час брифінгу для представників ЗМІ голова облдержадміністрації Сидір Кізін. «Військові батальйону готові обороняти мирних громадян як нашої області, так і східних регіонів України»,- сказав він.

Командир батальйону територіальної оборони №10 на території Житомирської області полковник запасу Василь Осипчук розповів про мету та основні завдання батальйону.

«Наразі батальйон вже сформовано. Військові готові до виконання завдань за призначенням, а також до забезпечення охорони та безпеки як мирним громадянам, так і будівельникам Житомирської області, якщо ті працюватимуть над відновленням ( зруйнованих терористами під час АТО міст Донбасу - УНІАН) східних регіонів», - зазначив Осипчук.

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Сержант батальйону Микола Тулісов запевнив пресу, що ”у військових вистачить і сил, і зброї, і спецзасобів для того, аби захистити державні органи влади від проплачених кримінальних елементів”. Він також запросив тих, хто прагне стояти в обороні Батьківщини та має бойовий досвід, поповнювати ряди 10-го батальйону територіальної оброни Житомирщини.

У свою чергу Кізін зазначив, що наразі опрацьовується питання створення у Житомирській області не батальйону, а бригади. За його словами, саме так вже вчинили в Кіровоградській області, що дало можливість значно збільшити кількість військових та посилити безпеку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу в ОДА Кізін повідомив, що Житомирська область готова допомогти відбудувати зруйновані під час АТО міста Донецької області.