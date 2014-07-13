Прес-центр АТО: Зранку на Донеччині загинули троє військових, двоє поранені

На Донеччині через обстріл бойовиками позицій сил АТО сьогодні зранку загинули троє військових, ще двоє були поранені.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

Зокрема, зазначається, що о 8.00-8.10 під час обстрілу блокпосту поблизу населеного пункту Приріччя двоє бійців АТО загинули. Також пошкоджено дві БМП та три гармати Д-30. Терористи вели обстріл з "ПТУР" та мінометів.

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Під час мінометного обстрілу блокпосту населеного пункту Калинів (08:55) один військовий загинув, ще один був поранений.

Крім того, о 6.40 терористи здійснили мінометний обстріл біля населеного пункту Олександрівка. Під час нього один військовий був поранений.