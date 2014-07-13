У Луганську бойовики мають намір запустити виробництво на патронному заводі - активіст

У Луганську бойовики мають намір завтра, 14 липня, запустити виробництво на патронному заводі.

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов, який запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається, а також джерела, близькі до самопроголошеної «Луганської народної республіки».

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За їх словами, підприємство готове приступити до виробництва патронів, незважаючи на те, що на заводі зараз немає ні директора, ні фахівців, і нібито у заводу є вже замовлення на 3 місяці.

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Снєгірьов також повідомив, що з Росії, з міста Барнаула, на цей Луганський завод вже прибули 6 фахівців, а також на підприємство доставлені всі необхідні комплектуючі для виробництва патронів. Він пояснив: «У роки Другої світової війни Луганський патронний завод був евакуйований в Барнаул і фактично в цьому російському місті весь час була філія даного луганського оборонного підприємства».