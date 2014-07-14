В АП обіцяють оприлюднити факти постачання важкої техніки терористам на Донбасі

Про це в ефірі телеканалу «Інтер» заявив заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий.

«У нас є факти і свідчення, які ми завтра надамо міжнародному співтовариству», - сказав він.

«Завтра ми в Адміністрації збираємо послів для того, щоб проінформувати про задокументовані факти нелегального перетину нашого кордону з російської сторони військової техніки, яка бере участь в атаках на наших військовослужбовців», - додав Чалий.

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Він висловив переконання, що нині питання стосується не лише безпеки та територіальної цілісності України.

«Сьогодні мова йде про те, що є загроза Європі в цілому. Ця ситуація – набуває вже зовсім іншого звучання у Європі і світі», - наголосив заступник Глави АПУ.

Чалий висловив сподівання, що вже найближчим часом на ці факти буде відповідна реакція світового товариства.

«Сьогодні ми домоглися включення українського питання до розгляду на засіданні Європейської Ради 16 липня – це важливо. Думаю, буде надана відповідна оцінка тому, що відбувається», - резюмував він.