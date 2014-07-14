На Луганщині розклеюють фейкові оголошення на відділеннях "ПриватБанку"

Як повідомили місцеві жителі, у листівках закликають переходити на обслуговування в "Дельту", нібито тепер все обслуговування і виплата пенсій будуть відбуватися саме там.

Читайте також«ПриватБанк» спростовує інформацію про припинення роботи в Луганську

Крім того, на відділеннях Привату представники так званої ЛНР розклеюють оголошення із закликом переходити в "Дельту". Такі оголошення з'являлися у відділеннях Привату після нападів терористів, повідомляє ТСН.

Як відомо, "Дельта Банк" присутній у списку 17 банків, які Генеральна прокуратура України підозрює у фінансуванні сепаратистів. Після оприлюднення цієї інформації великі клієнти почали виводити свої кошти з "Дельти".

У регіональному прес-офісі ПриватБанку заявили, що повідомлення про припинення його роботи в Луганську, озвучені представниками невизнаної "ЛНР", не відповідає дійсності. Банк працює в регіоні настільки, наскільки це дозволяє ситуація в обложеному місті і елементарні питання безпеки.

Також в Приваті заявили, що всім луганським вкладникам нараховуються відсотки, всі кошти клієнтів, незважаючи на напади бойовиків і пограбування відділень, що знаходяться в цілості.