У Слов'янську знешкодили близько 3 тисяч мін

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський.

За його словами, вже відновлено електропостачання у 7 з 14 районів Слов'янська: Артема, Північний, Хімік, Голубівка, Черевківка, Машмет і Старосодовий та у Миколаївці і селі Високоіванівка, а також частково відновлено електропостачання у мікрорайоні Цілинний та у центрі Слов'янська.

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В цілому відновлено понад 70% електропостачання мяіста.

Крім того, голова ДСНС повідомив, що вибухотехніки разом з колегами з МВС та ЗСУ знайшли і знешкодили дуже багато вибухонебезпечних предметів. «Там було заміновано все», - сказав Бочковський, говорячи про масштаби замінування Слов'янська.

Він додав, що на території Слов'янська можуть залишатися незнешкоджені вибухові предмети, особливо це стосується зелених зон: кущів, чагарників. Тому процес пошуку вибухових предметів та розмінування триває.