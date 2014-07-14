У Донецьку терористи викрали з лікарні двох поранених захисників аеропорту

Про це повідомляє "Острів" з посиланням на джерело в оздоровчому закладі.

Зокрема, відомо, що 12 липня допомогою санавіації в лікарню поступило п'ятеро поранених в аеропорту українських військових. Двоє з них перебувають у тяжкому стані в реанімації, а троє, з мінно-вибуховими травмами, лежали в опіковому центрі.

Двох "легких", Віктора Лазоренко та Леоніда Почтаренко, відвезли вчора близько опівночі представники ДНР, нібито, "в госпіталь ДНР". Третєму бійцеві вдалося втекти.

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