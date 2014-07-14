Тимчук роз'яснив повідомлення про "вторгнення Росії 15 липня"

"На кордоні Росії з Україною в Ростовській області нами зафіксовані диверсійно-розвідувальні групи російського спецназу. За нашими даними, командири зорієнтовані на готовність до закидання (інфільтрації) в Україну 15 липня", - пише Тимчук на сторінці в Фейсбук.

При цьому він особливо відзначає, що такого роду групи спецназу діяли на Донбасі протягом усього квітня 2014 року.

"Тоді слідом за закиданням цих груп ми отримали Слов'янськ та ін. «цитаделі тероризму». Зараз Росія, розчарувавшись у своїх найманцях, намагається провернути той самий фокус", - йдеться в повідомленні.

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Ні про яке широкомасштабне вторгнення Росії в Україну і початок «повноцінної» війни між двома державами не йдеться. За словами Тимчука, поки що триває таємна війна Росії проти України. Йде вона з березня 2014 року.

"Дуже прошу журналістів уважно слухати перед тим, як писати. Я розумію прагнення ЗМІ до резонансних повідомлень, але не треба влаштовувати паніку. Ворогові треба протистояти з холодним розумом", - йдеться в повідомленні.