Литва пообіцяла підтримку Україні на засіданні Європейської ради
08:07, 15 липня 2014Політика
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Президент Литви Даля Грібаускайте запевнила свого українського колегу Петра Порошенка в послідовності і рішучості позиції своєї країни на засіданні Європейської ради 16 липня, де будуть обговорюватись дії ЄС на підтримку України.
REUTERS
Про це йшлося в телефонній розмові глав держав, інформує прес-служба президента України, повідомляє радіо "Свобода".
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Петро Порошенко висловив вдячність за те, що Литва однією з перших ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС і послідовно підтримує євроінтеграційні прагнення України.
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