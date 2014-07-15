Литва пообіцяла підтримку Україні на засіданні Європейської ради

Про це йшлося в телефонній розмові глав держав, інформує прес-служба президента України, повідомляє радіо "Свобода".

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Петро Порошенко висловив вдячність за те, що Литва однією з перших ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС і послідовно підтримує євроінтеграційні прагнення України.