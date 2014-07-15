Прем'єр Іспанії запевнив Порошенка у підтримці на засіданні Європейської ради
09:21, 15 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко обговорив по телефону з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм питання засідання Європейської ради 16 липня в Брюсселі.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба президента України. Прем'єр Іспанії запевнив президента України в підтримку урядом і народом Іспанії українського народу в непрості для нього часи.
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Маріано Рахой пообіцяв підтримати Україну на засіданні Європейської ради. Він запевнив, що в його країні стежать за ситуацією в Україні.
Петро Порошенко в свою чергу зазначив, що ситуація на Донбасі залишається вкрай напруженою, оскільки триває надходження зброї і бойовиків через українсько-російський кордон.
Маріано Рахой висловив співчуття у зв'язку з втратами з боку українських військових.
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