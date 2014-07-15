Прем'єр Іспанії запевнив Порошенка у підтримці на засіданні Європейської ради

Про це повідомляє прес-служба президента України. Прем'єр Іспанії запевнив президента України в підтримку урядом і народом Іспанії українського народу в непрості для нього часи.

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Маріано Рахой пообіцяв підтримати Україну на засіданні Європейської ради. Він запевнив, що в його країні стежать за ситуацією в Україні.

Петро Порошенко в свою чергу зазначив, що ситуація на Донбасі залишається вкрай напруженою, оскільки триває надходження зброї і бойовиків через українсько-російський кордон.

Маріано Рахой висловив співчуття у зв'язку з втратами з боку українських військових.