США не мають доказів припинення підтримки сепаратистів Росією

В оприлюдненому Держдепартаментом СШАаналітичному матеріалі йдеться, що Вашингтон "не має доказів того, що підтримка Росією сепаратистів припинилася", передає радіо "Свобода".

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"Насправді, за нашими оцінками, Росія продовжує надавати їм важке озброєння, іншу військову техніку і фінансування, і, як і дотепер, дозволяє бойовикам вільно в’їжджати в Україну", – ідеться в документі.

Також американське зовнішньополітичне відомство стверджує, що Москва на південному заході Росії продовжує накопичувати військову техніку, зокрема й ту, яка більше не використовується російськими військами.

Держдепартамент також наголошує на домінуванні громадян Росії в керівництві організацій "ДНР" і "ЛНР". "Багато самопроголошених лідерів сепаратистів є вихідцями з Росії і мають зв’язки з російським урядом. Це все малює виразну картину продовження політики Росії з дестабілізації ситуації на сході України", - вважають аналітики Держдепартаменту.

У документі Держдепартамент США закликав Росію зупинити дестабілізацію України та окупацію Криму, який є частиною території України.