НАТО закликає РФ припинити підтримку бойовиків та відвести війська від українського кордону
НАТО в черговий раз закликає Росію відвести війська від кордону з Україною, припинити підтримку збройних проросійських сепаратистів та зупинити потік грошей, бойовиків та зброї.
„З середини червня ми бачили докази прогресивного нарощування тисячами кількості російських військ, розташованих поблизу кордону з Україною. Це був крок в неправильному напрямку. Це крок у сторону, протилежну деескалації ситуації. Ми закликаємо Росію в черговий раз відвести свої війська від кордону України, припинити підтримку збройних проросійських сепаратистів та зупинити потік бойовиків, грошей і зброї в Україну. Такі дії є дуже дестабілізуючими і повинні бути зупинені”, - заявив у понеділок власному кореспонденту УНІАН представник НАТО, коментуючи останній розвиток подій на сході України.
За його словами, станом на сьогодні кількість російських військових, які знаходяться в цьому районі, становить від 10 до 12 тисяч.
„В середині червня кількість була нижче 1 тисячі, але з тих пір росіяни знову нарощують військову міць на кордоні”, - повідомив представник НАТО.
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Коментуючи діяльність всередині України російських спеціальних або нерегулярних сил, він послався на недавні висловлювання Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами в Європі генерала Брідлава.
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„Російські регулярні війська дуже активні вздовж кордону України, спрощують потік сил, обладнання та фінансів через кордон. Російські нерегулярні сили дуже активні у Східній Україні. Підтримувані Росією сили активні в Східній Україні. І російське фінансування дуже активне всередині сходу України”, - процитував слова генерала представник альянсу.