Ні Джемілєв, ні Чубаров не отримали документ про заборону на в'їзд в Крим - Лутковська

Відповідно, вони навіть не можуть оскаржити це рішення в суді, повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська в інтерв'ю Крым.Реалии.

«Безсумнівно, це є грубим порушенням прав людини. З цього приводу я двічі зверталася до Елли Памфілової. Щодо Мустафи Джемілєва я отримала відповідь, але не отримала документа, який підлягав би оскарження в суді. Щодо Чубарова відповіді поки не було», - сказав вона.

Читайте такожАдвокат Марк Фейгін: «Джемілєв не хоче в Росію, він хоче повернутися додому»У відповіді щодо Джемілєва ретранслюється позиція прикордонної служби Російської Федерації. За словами Лутковської, там говориться, що Джемілєву був заборонений в'їзд на територію Росії, оскільки він не має місця постійного проживання на території «Республіки Крим».

«Як ви розумієте, ця відповідь абсолютно абсурдна. Будемо продовжувати боротися», - сказав Лутковська.