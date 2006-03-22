Єхануров: Омельченко користується забороненими прийомами

Прем`єр-міністр України, перший номер у виборчому списку блоку «Наша Україна» Юрій ЄХАНУРОВ називає звинувачення з боку мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА на адресу члена виборчого списку «Нашої України» Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в причетності до афер «Еліта-Центр» передвиборною боротьбою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Запоріжжі під час зустрічі з виборцями.

«Це такі, можливо, заборонені прийоми, але прийоми передвиборної боротьби», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції в УНІАН О.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, що основна сума грошей потерпілих інвесторів «Еліта-Центр» переводилися в готівку через два ТОВ, створені «Правекс-банком». За словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, значні суми коштів уже виведено за кордон, водночас основний обсяг коштів знаходиться на заарештованих рахунках в Україні. Проте суму, яка перебуває на заарештованих рахунках, О.ОМЕЛЬЧЕНКО не повідомив. О.ОМЕЛЬЧЕНКО також додав, що гроші переводилися в готівку через п`ять фірм, проте оскільки через решту фірм проходила набагато менша сума, мер не сказав, з ким пов`язані ці компанії.

Довідка УНІАН. У результаті будівельної афери компанії «Еліта-Центр», за даними Київського міського голови О.ОМЕЛЬЧЕНКА, на сьогодні було зареєстровано 1 тис. 600 потерпілих.

За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь в будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на ті самі квартири. Загальну суму коштів, які було одержано шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вже спростовував інформацію про причетність “Правекс-банку” до афери “Еліта-Центр”. 9 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що Головне управління МВС України в м.Києві підтвердило, що посадовці АКБ “Правекс-банк” і віце-президент цього банку Степан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не причетні до діяльності компанії “Еліта-Центр”.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ є кандидатом у народні депутати України від блоку "Наша Україна", №29 у списку. Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ балотується на посаду Київського міського голови.