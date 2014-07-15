Порошенко та Ромпей узгодили позиції перед засіданням Європейської Ради



Як повідомили УНІАН в прес-службі Глави держави, телефонній розмові Порошенко закликав ЄС «продемонструвати сильну позицію дій Євросоюзу щодо підтримки України».

Порошенко також поінформував Германа Ван Ромпея про ситуацію на Донбасі та хід антитерористичної операції. Він також повідомив про нові численні факти перетину українського кордону бойовиками та надходження важкої військової техніки і озброєння з російської сторони.

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Крім того, йдеться в повідомленні, Президент висловив стурбованість ситуацією із незаконним утриманням у російській в’язниці українських громадян - льотчиці Надії Савченко та режисера Олега Сенцова, яких незаконно було переміщено на територію РФ. Глава держави закликав ЄС відреагувати на факт порушення міжнародного права та зробити відповідну заяву.

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Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей висловив підтримку дій української влади та побажав «мужності в цій непростій ситуації», зазначено в повідомленні.