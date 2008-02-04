Ющенко махнув рукою: якщо комусь не подобається, це їхня справа

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що до вівторка, 5 лютого, парламентським силам вдасться погодити проект постанови щодо інтеграції України у НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Президент зауважив, що сьогодні під час зустрічі з керівниками фракцій Верховної Ради пропонувалося ухвалити проект постанови, яка складається з двох пунктів.

У першому пункті проекту пропонувалося зазначити, що політичні сили і надалі діятимуть у рамках закону про основи національної безпеки і оборони. При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що саме у рамках цього закону і діяли підписанти листа до керівництва Альянсу, у тому числі і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, підпис якої, на думку Президента, був ключовим. В.ЮЩЕНКО назвав цей лист логічним продовженням закону, ухваленого Верховною Радою. «А якщо це комусь не подобається, це їхня справа», - підкреслив Президент.

Другим пунктом, на думку В.ЮЩЕНКА, було б доцільно у проекті постанови записати, що питання безпосереднього вступу України до НАТО розглядатиметься лише після того, як Україна повністю виконає План щодо членства і проведе референдум щодо вступу України у Північноатлантичний Альянс. При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що на ці процедури “підуть роки”.

Президент повідомив, що годину розмовляв з лідерами провідних парламентських фракцій і зрозумів, що поки що вони не дійшли порозуміння з цього питання.

«Я сподіваюсь, що за час, який залишився до ранкового засідання (парламенту), порозуміння знайдеться», - сказав В.ЮЩЕНКО.