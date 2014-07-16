Аваков подав рапорт Президента про присвоєння загиблому лейтенанту Заваді звання Героя України

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні, 16 липня, біля Маринівка, в результаті другої спроби знищити блокпост Нацгвардії при значній перевазі сил терористів трагічно загинув командир роти спецпризначення вч 3029 лейтенант Богдан Завада з міста Запоріжжя. Перед цим він підбив БТР терористів, знищив 10 терористів і цим допоміг перегрупуватися бійцям Нацгвардії на блокпосту», - написав Аваков.

Читайте такожТерористи з трьох танків обстріляли опорний пункт біля села Степанівка

"Після трагічної смерті лейтенанта, терористи взяли його телефон і почали знущатися по телефону над дружиною загиблого... Повідомили їй, що чоловіка більше немає», - також повідомив Аваков. За його інформацією, без батька залишився 12-річний син.

«Подав рапорт Президентові про присвоєння Богдану Заваді звання Героя України. Герой. І у нас борг перед героєм», - написав Аваков.