Швеція готова застосувати третю фазу санкцій до Росії, але не всі в ЄС з цим згодні– прем’єр-міністр Райнфельдт

Про це він заявив в середу в Брюсселі журналістам перед початком засідання Європейської Ради, відповідаючи на питання про можливість переходу до третьої фази санкцій, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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«Я так не думаю. Я думаю, що серед країн ЄС є різні думки стосовно того, що вони хотіли б бачити більше санкцій у другій фазі. Шведський уряд думає, що ми повинні перейти до третьої фази санкцій, тому що умови, які були висунуті декілька тижнів тому, Росією виконані не були. Без такого політичного тиску проблеми тільки будуть рости», - сказав Райнфельдт.