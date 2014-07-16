Прем’єр-міністр Естонії: у ЄС нема вибору, ніж застосувати подальші санкції проти Росії
23:49, 16 липня 2014Політика
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Прем’єр-міністр Естонії Тааві Рийвас вважає, що у зв’язку з тим, що Росія не виконала умов щодо стабілізації ситуації в Україні, у ЄС нема іншого виходу, аніж застосувати подальші санкції.
У ЄС немає вибору, ніж застосувати подальші санкції проти Росії / Scanpix/Postimees
Про це він заявив в середу в Брюсселі журналістам перед початком засідання Європейської Ради, повідомляє власний кореспондент УНІАН.
«Ми бачимо, що вимоги не виконані. У нас немає іншого вибору, ніж обговорювати подальші санкції», - сказав Рийвас.
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При цьому глава естонського уряду зауважив, що ці санкції повинні бути «добре спрямованими та ефективними».
«Я сподіваюся, що з цього приводу ми досягнемо домовленості. Ми продовжували говорити, що неприйнятно, коли країна в Європі думає, що може змінити територію іншої країни, змінити кордони, використовуючи силу», - наголосив він.
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