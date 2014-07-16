Прем’єр-міністр Естонії: у ЄС нема вибору, ніж застосувати подальші санкції проти Росії

Про це він заявив в середу в Брюсселі журналістам перед початком засідання Європейської Ради, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«Ми бачимо, що вимоги не виконані. У нас немає іншого вибору, ніж обговорювати подальші санкції», - сказав Рийвас.

Читайте такожШульц: територіальна цілісність України не є предметом для переговорів

При цьому глава естонського уряду зауважив, що ці санкції повинні бути «добре спрямованими та ефективними».

«Я сподіваюся, що з цього приводу ми досягнемо домовленості. Ми продовжували говорити, що неприйнятно, коли країна в Європі думає, що може змінити територію іншої країни, змінити кордони, використовуючи силу», - наголосив він.