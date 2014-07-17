Українці пожертвували на армію 136 мільйонів гривень
03:21, 17 липня 2014Політика
0 0
На рахунок Міністерства оборони України в рамках акції "Підтримай українську армію" станом на 15 липня надійшло 135,8 млн грн.
Українці пожертвували на армію 136 мільйонів гривень / narodka.com.ua
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони.
"З цієї суми 127,3 млн грн - грошові перекази на матеріально-технічне, решта - на медичне забезпечення Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУкраїнці перерахували для армії 125,5 млн грн
За даними Міноборони, з допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер "565" в підтримку української армії перераховано 32,6 млн грн.
"Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 118,5 тисячі дол. США, 56,9 тис. євро, 5 тис. чеських крон, 250 канадських дол. і 140 швейцарських франків", - додали у відомстві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter