Українці пожертвували на армію 136 мільйонів гривень

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони.

"З цієї суми 127,3 млн грн - грошові перекази на матеріально-технічне, решта - на медичне забезпечення Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

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За даними Міноборони, з допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер "565" в підтримку української армії перераховано 32,6 млн грн.

"Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 118,5 тисячі дол. США, 56,9 тис. євро, 5 тис. чеських крон, 250 канадських дол. і 140 швейцарських франків", - додали у відомстві.