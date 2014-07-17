У Житомирі на автовокзалі шукають вибухівку

На центральному автовокзалі у Житомирі шукають вибухівку повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 17 липня, близько 8.00 на телефонну лінію «102» надійшло повідомлення з центрального автовокзалу Житомира про те, що до них подзвонив невідомий чоловік і наказав евакуювати людей у зв’язку із замінуванням приміщення. Вже за годину анонім повідомив про закладення вибухівки й в одному з магазинів, що знаходиться поряд з вокзалом. В обох місцях працюють правоохоронці та вибухотехніки.

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Одразу ж після отримання тривожного повідомлення до центрального автовокзалу виїхали слідчо-оперативні групи УМВС і Житомирського міськвідділу міліції, Управління ДАІ, працівники вибухотехнічної служби, представники інших правоохоронних відомств.

Проводиться евакуація людей, обмежено рух транспорту на автодорозі поблизу.

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Експерти вибухотехнічної служби, застосовуючи службових собак та спеціальні технічні засоби, проводять ретельний огляд приміщень на автовокзалі та у торгівельному закладі.