На місці авіакатастрофи малайзійського лайнера знайшли 181 тіло - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні на брифінгу в Києві.

"Станом на сьогоднішній день знайдено 181 тіло", - зазначив він, посилаючись на перевірені дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і докладає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.