Семерак припускає, що Україна вже незабаром може ратифікувати Угоду з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Семерак сказав на засіданні медіа-клубу “Хто координуватиме виконання угоди про асоціацію з ЄС?”.

“Я не вважаю, що відбувається суттєве затягування ратифікації. Закон, який регламентує цю роботу, передбачає півроку для ухвалення таких рішень”, - сказав Семерак.

Він зазначив, що з іншого боку є швидке рішення щодо ратифікації угоди, які ухвалили Румунія, Молдова, Литва. «Мені здається, що після у «українського 11 вересня», тобто вчорашнього дня, це теж буде мати серйозний вплив на позицію європейських партнерів», - сказав Семерак.

Читайте такожЛатвія ратифікувала Угоду про асоціацію України з ЄвросоюзомВін зазначив, що уряд виконав всі процедури підготовки ратифікаційного пакету і очікує, що український парламент отримає від президента проект закону про ратифікацію і швидко його проголосує.

“Багато хто хотів би, щоб це сталося на наступному тижні, на сьогодні я можу сказати, що це реалії, які можуть відбутися”, - додав Семерак.