Яценюк закрив першу сесію і відкрив другу
11:31, 05 лютого 2008Політика
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Одне оголошення за другим
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закрив першу сесію ВР шостого скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим А.ЯЦЕНЮК нагадав, що Верховна Рада «знаходиться у важкому становищі», оскільки не була закрита перша сесія ВР.
Після цього А.ЯЦЕНЮК зробив відповідне оголошення про закриття першої сесії і одразу ж відкрив другу сесію.
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