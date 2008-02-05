Яценюк закрив першу сесію і відкрив другу

11:31, 05 лютого 2008
Політика
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Одне оголошення за другим

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закрив першу сесію ВР шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим А.ЯЦЕНЮК нагадав, що Верховна Рада «знаходиться у важкому становищі», оскільки не була закрита перша сесія ВР.

Після цього А.ЯЦЕНЮК зробив відповідне оголошення про закриття першої сесії і одразу ж відкрив другу сесію.

 

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