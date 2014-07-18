Реформи неможливі без територіальної цілісності - Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Хервіг Ван Стаа після зустрічі з головою Одеської обласної державної адміністрації Ігорем Палицею.

«Під час візиту нашої делегації в Україну і, зокрема, в Одеську область, ми отримали повну картину нинішньої ситуації в країні. І також основних труднощів, які стоять перед цією країною. Делегація розуміє, що реформи в Україні не можна буде повністю імплементувати, в тому числі реформи Конституції, до повного вирішення питань територіальної цілісності», - сказав Стаа.

Він додав, що основне завдання Конгресу - підтримка розвитку демократії на регіональному та місцевому рівнях, а принципи Ради Європи - демократія, права людини і верховенство права.

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«Наше завдання - просувати ці принципи на місцевому та регіональному рівнях. Ми шукаємо можливості сформувати хороше управління на всіх рівнях. Розуміємо, що зараз, в першу чергу, необхідно забезпечити мир у країні, економічний розвиток, щоб люди бачили своє майбутнє. Також необхідно реформувати інституції та внести зміни до Конституції в сфері децентралізації влади. Необхідно більше повноважень передати з центрального на місцевий та регіональний рівні», - зазначив президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи.

За його словами, Конгрес проводить в країни-учасниці практично кожні 4 роки моніторингові візити, і на підставі моніторингів приймаються «рекомендації країнам, зокрема, яким чином Україна може посилити свої інституції».

У складі делегації Конгресу, яка прибула до Одеси: крім Хервіг Ван Стаа, президент Палати, віце-президент бюро Конгресу Жан-Клод Фрекен (Франція), президент Палати, віце-президент бюро Конгресу Наталія Романова (Україна), представник президента Незалежної і ліберально-демократичної групи (ILDG), аудитор-доповідач з питань місцевої демократії в Україні Марк Раймон Марсель Кулз та інші офіційні особи.