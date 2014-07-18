Інформація про нібито загиблих місцевих жителів під час аварії Boeing-777 є неправдивою - Тарута

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на слова губернатора Сергія Тарути під час його сьогоднішньої участі в селекторній нараді з прем`єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

«Серед донеччан ніхто, слава Богу, не загинув, так як останки літака впали в місцевість, де не було будинків. А інформація, про нібито загиблих серед місцевого населення, під час падіння «Боїнга», не відповідає дійсності», - сказав глава ОДА.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня в 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили малайзійський лайнер, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака знаходилися 298 чоловік, зокрема, 15 членів екіпажу.